164 طالب دكتوراه وأستاذ بالخارج يستفيدون من تمديد المنحة بشكل استثنائي

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس في بيان لها، أنه سيتم تمديد المنح للطلبة والأساتذة بالخارج الذين استفادوا من برنامج PNE و”بروفاس ب+” .

ويتعلق الأمر بطلبة الدكتوراه والأساتذة الذين استفادوا من المنح في إطار البرنامج الوطني الاستثنائي PNE دفعة 2018/2019، وبرنامج للتعاون الجزائري الفرنسي بروفاس ب+ دفعتي 2018/2019و2019/2020، والتي انتهت صلاحيتها خلال فترة الجائحة.

وقالت الوزارة في ذات البيان، أن هذا الإجراء يهدف للسماح للطلبة والأساتذة، بالاستجابة ظرفيا لحاجياتهم المتعلقة بفترة إقامتهم.

ويخص هذا الإجراء الاستثنائي، 164 أستاذ وطالب دكتوراه.