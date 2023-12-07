16456 شهيدا و42250 جريحا منذ بدء العدوان الصهيوني

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 16.456 شهيدا و42.250 جريحا غالبيتهم من الأطفال وكبار السن والنساء منذ بدء العدوان الصهيوني قطاع غزة والضفة الغربية.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية في تقريرها اليوم إرتقاء 16.200 شهيدا في قطاع غزة وجرح أكثر من 42 ألفا.

بينما ارتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 265 شهيدا و3250 جريحا فيما لا يزال الآلاف في غزة في عداد المفقودين.

في حين إستشهد 250 من الكوادر الصحية وإعتقل جيش الاحتلال الصهيوني 30 عاملا في المجال الصحي وخرج 27 مستشفى عن الخدمة. فيما تم إستئناف بعضها جزئيا بعد إمدادات الوقود. فيما تعمل 4 مستشفيات في شمال قطاع غزة بشكل جزئي. حيث يقدم مستشفيان خدمات غسيل الكلى فقط وتواجه تحديات بسبب القصف والاكتظاظ وانقطاع التيار الكهربائي ونزوح المواطنين.