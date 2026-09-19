“سوسطارة” تحقق فوزا ثمينا أمام أولمبيك أقبو وترتقي للصدارة مؤقتا

حقق اتحاد الجزائر فوزه الثاني تواليا في الرابطة المحترفة، والأول خارج قواعده هذا الموسم، اليوم السبت، بعدما عاد بانتصار ثمين من ملعب الشهداء بأقبو على حساب الأولمبيك المحلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مواجهة عرفت تقلبات عديدة في النتيجة، ورفعت رصيد أبناء سوسطارة إلى سبع نقاط، ليتصدروا جدول الترتيب مؤقتا مناصفة مع شباب بلوزداد.

ودخل اتحاد الجزائر المواجهة بحثا عن تأكيد استفاقته بعد الفوز المحقق في الجولة الماضية أمام شبيبة الأبيار، وتمكن من الوصول إلى شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 23، عندما تحصل على ركلة جزاء تولى المهاجم رمضاوي تنفيذها بنجاح، مانحا فريقه الأسبقية.

رد أولمبيك أقبو لم يتأخر، إذ تمكن بوطيش من إعادة المباراة إلى نقطة الصفر في الدقيقة 34، بعدما نفذ ركلة جزاء بنجاح، لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل بهدف لمثله.

وفي المرحلة الثانية، عاد اتحاد الجزائر لرفع ضغطه بحثا عن استعادة التقدم، وهو ما تحقق عن طريق دراوي، الذي استغل ركنية نفذها زميله غناوي، ليحولها برأسية محكمة لهدف ثان للإتحاد، ويمنح فريقه الأفضلية مجددا. غير أن أصحاب الأرض رفضوا الاستسلام، وتمكن حيثالة في الدقيقة 60 من تعديل النتيجة، لتعود المباراة إلى نقطة التعادل، وسط بحث من الطرفين عن هدف الحسم.

وعندما كانت المواجهة تتجه نحو نهايتها، قال المهاجم دارمان كاماغاتي كلمته في الدقيقة 81، بعدما تمكن من تسجيل الهدف الثالث لاتحاد الجزائر، مانحا فريقه انتصارا ثمينا خارج الديار، ومؤكدا قدرة أبناء سوسطارة على العودة بالنقاط الثلاث في مواجهة لم تكن سهلة.

وبهذا الانتصار، رفع اتحاد الجزائر رصيده إلى سبع نقاط، بعد تعادله سلبا أمام اتحاد خنشلة في الجولة الأولى، ثم فوزه بثنائية نظيفة على شبيبة الأبيار، قبل أن يضيف انتصاره الثاني تواليا أمام أولمبيك أقبو.

في المقابل، تجمد رصيد أولمبيك أقبو عند ثلاث نقاط، بعدما كان قد استهل الموسم بالفوز على شبيبة الأبيار، قبل أن يتلقى هزيمتين متتاليتين أمام مستقبل الرويسات واتحاد الجزائر، ليتراجع إلى المركز التاسع في جدول الترتيب.