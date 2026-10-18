أوامر رئاسية بالإطلاق الفوري لمشروع خط السكة الحديدية الأغواط–تمنغست

شدّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على أن الرصيف الفوسفاتي لميناء عنابة أصبح رهانا جهويا ومتوسطيا، لا بد من كسبه لاستغلاله في أقرب الآجال.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية يتضمن نتائج الاجتماع، فقد شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة استغلال الرصيف الفوسفاتي لميناء عنابة في أقرب الآجال. في إطار متابعة مدى تقدم إنجاز مشروعي خط السكة الحديدية المنجمي الرابط بين بلاد الحدبة وميناء عنابة، والرصيف المنجمي في إطار توسعة ميناء عنابة.

كما أمر رئيس الجمهورية بالإطلاق الفوري من تمنغست لمشروع خط السكة الحديدية الأغواط - المنيعة – إن صالح – تمنغست.