166 حادث مرور وثلاثة غرقى خلال 24 ساعة الأخيرة

أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، عن تسجيل 166 حادث مرور و3 حالات غرق عبر عدة ولايات من الطن خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح بيان للمصالح أنه تم تسجيل 166 حادث مرور خلف 219 جريح و 03 وفيات. فيما تم تسجيل 3 حالات غرق عبر عدة ولايات من الوطن.

مشيرة إلى ان حالات الغرق المذكورة تم تسجيلها بكل من ولاية الطارف أين غرق شخص في البحر وعملية البحث عنه متواصلة. بالإضافة غريق ثاني بالبحر في ولاية سكيكدة وعملية البحث عنه متواصلة كذلك. فيما تم انتشال جثة غريق من مجمع مائي بولاية ميلة.