167 حراق أغلبهم جزائريين وصلوا إسبانيا منذ الخميس

وصل 167 مهاجرًا غير شرعي أغلبهم جزائريين عبر قوارب منذ يوم الخميس الماضي إلى منطقة مورسيا في باتيراس الإسبانية.

ووفق وسائل إعلام إسبانية، وصل 81 مهاجراً غير شرعي يوم الخميس الماضي، و60 مهاجرا يوم الجمعة و 26 صبيحة اليوم.

وذكر حرس السواحل الإسبانية أنه حتى الساعة الثانية من اليوم السبت، تم اعتراض قاربين، واحد يقل 18 مهاجراً، من بينهم امرأة، على بعد 40 ميلاً جنوب قرطاجنة الاسبانية.

و آخر على متنه ثمانية ذكور، وهذا على بعد ثلاثة أميال جنوب شرق كابو دي بالوس الاسبانية.

ومنذ أمس الجمعة، لا تزال ثمانية قوارب كانت تحمل 60 مهاجرا غير شرعي من بينهم قصر، كانت أغلبها قادمة من السواحل الجزائرية نحو السواحل الإسبانية.