سجلت المصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن الولائي لبومرداس أكثر من 1677 مخالفة مرورية تعلقت بالنظام المروري في إقليم الإختصاص.

وبحسب بيان تحوز النهار”أونلاين” على نسخة منه، تم على إثرها سحب395 رخصة سياقة تعلقت بمخالفات مرورية من طرف السائقين.

كما تم تسجيل 16 حادث مرور على مستوى طرقات الإقليم الحضري.

أضاف بيان ذات المصالح،أنه تم تسجيل 196 مخالفة مرورية نجم عنها،تسجيل 177 مخالفة أسفرت عن وضع19 مركبة داخل الحضيرة.

كما تم تسجيل 117 مخالفة بواسطة جهاز الرادار في الطرقات والحواجز سجلتها ذات المصالح في شهر مارس المنصرم.