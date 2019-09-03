17محطة جديدة للجيل الرابع للإنترنت تدخل الخدمة بباتنة

أعلنت مؤسسة إتصالات الجزائر، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم “عما قريب” وضع 17 محطة جديدة للجيل الرابع للإنترنت حيز الخدمة بولاية باتنة .

وستغطي هذه التجهيزات الجديدة مناطق نائية منها أمنطان، ثنية الحمادي، نيردي ببوزينة، بوصلاح ببلدية شير، وتوفانة.

بالإضافة إلى أولاد عيش ببلدية بيطام، تيبيكاوين بفم الطوب، عين عبد الرحمان بتيمقاد، وكذا ذراع قلالوش بعين جاسر ومرزقلال بالشمرة.

وسترتفع التغطية بتكنولوجيا خدمة “إيدوم” الجيل الرابع بولاية باتنة إلى أكثر من 90 بالمائة بدخول هذه المحطات الجديدة حيز الخدمة

وذلك “قبل نهاية السنة الجارية” لتكون البلديات ال 61 وأغلب المناطق التابعة لها بالولاية مربوطة بهذه الشبكة الحديثة.

تتوفر حاليا ولاية باتنة على 67 محطة خاصة بخدمة “إيدوم” الجيل الرابع موزعة عبر عديد البلديات بإجمالي 30042 زبونا

والجهود منكبة على مستوى المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر محليا لتوسيع التغطية بهذه التقنية إلى كل المناطق بما فيها تلك غير المغطاة بشبكة الإنترنيت.

ووفقا لنفس المصدر، فإن هذه العملية وتندرج في إطار توسيع خدمة الجيل الرابع وتعميم استعمالها لأجل ضمان خدمات الإنترنيت عبر كل بلديات الولاية

وتحسين الولوج إلى شبكة الإنترنيت عالي التدفق من جهة وتقريب بقدر الإمكان التجهيزات من الزبائن بغية تحقيق نوعية أحسن من جهة أخرى .