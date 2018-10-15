«17 ألـــــــف طعـــــــن في قوائـــــــم السوسيـــــــال تم رفضـــــــه»

35 ألف وحدة سكنية ستوزع في أول نوفمبر بالعاصمة.. زوخ:

«البطاقيـــــــة الوطنيــــــة للسكــــــن تفضــــح 211 متحايـــــل»

كشف والي العاصمة، عبد القادر زوخ، عن قبول 1200 ملف لعائلات تم إقصاؤها من الاستفادة من مساكن اجتماعية «سوسيال» سابقا، بعد أن قدمت طعونا تثبت أحقيتها في هذه المساكن، من أصل 19 ألف طعن تمت دراسته على مستوى مصالح الولاية.

فيما قامت البطاقية الوطنية للسكن بالكشف عن 211 ملف متحايل ثبت تلاعبهم في ملفات طلبي السكن.

وأوضح المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية، عبد القادر زوخ، خلال عقده ندوة صحافية بمقر الولاية، أمس، أن مصالحه قامت بإقصاء أكثر 17 ألفا من أصل 19 ألف ملف خاص بالطعن بالنسبة للمساكن الاجتماعية «سوسيال».

فيما تم قبول 1200 ملف لعائلات أثبت أحقيتها في الحصول على هذه المساكن، كما قامت مصالح زوخ بإحالة حوالي 2062 مترشح لإعادة الإسكان على البطاقية الوطنية للسكن.

مما سمحت بفضح حوالي 211 متحايل، بعد أن كشف التحقيق أن حوالي 117 مترشح منخرط في برنامج البيع بالإيجار «عدل»، 57 يمتلك مسكنا و24 مترشحا مستفيدا من إعانة الدولة.

إضافة إلى 12 مترشحا حائزا على رخصة بناء، ومترشح واحد مستفيد من مسكن بصيغة الترقوي العمومي LPP.

وأعلن الوالي زوخ، عن برنامج لتوزيع 3500 وحدة سكنية بمختلف الصيغ على المستفيدين، وذلك بمناسبة ذكرى الفاتح من نوفمبر، منها 2000 وحدة من صيغة البيع بالإيجار «عدل» وأكثر من 1000 وحدة من صيغة العمومي الترقوي «أل بي بي».

فيما أكد زوخ بخصوص برنامج الترقوي المدعم «أل بي يا»، أن الأوعية العقارية المخصصة لإنجاز مشاريع LPA محل تحقيق، وأن البرنامج لن ينطلق إلى مشاريع «أل بي يا» إلى غاية التأكد أن من أنها ملك للدولة، لتفادي الوقوع في مشكلة التعدي على العقار الفلاحي.

وبالعودة لملف استئناف عملية الترحيل التي ستقوم بها الولاية هذا الأربعاء، قال زوخ إن عملية الترحيل لحوالي 2000 عائلة.

والتي انفردت «النهار» بنشر تفاصيل العملية النوعية الثانية التابعة لبرنامج 24 للرحلة، أنها ستمس 17 موقعا موزعا على 20 بلدية بالعاصمة.

والتابعة لعشر مقاطعات وهي كل من براقي وبوزريعة وسيدي امحمد وباب الوادي والرويبة وحسين داي وبئر مراد رايس والحراش وزرالدا والشراڤة.

كما أضاف والي العاصمة، أن عملية الترحيل ستقسم إلى شطرين، حيث ستقوم مصالح الولاية بترحيل حوالي 1300 عائلة تقطن بالأحياء القصديرية بكل من الرويبة وبراقي وبوزريعة وسيدي امحمد وباب الوادي وبئر مراد رايس وكذا الشراڤة.

فيما سيتم ترحيل حوالي 600 عائلة في الشطر الثاني، موزعة على كل من زرالدا والحراش وكذا باب الوادي وبراقي وحسين داي.