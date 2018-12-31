17 ألف جزائري دخلوا تونس عبر معبر أم الطبول في يوم واحد

شرطة الحدود تسجل كثافة في الحركية بمناسبة رأس السنة الميلادية

يشهد المعبر الحدودي أم الطبول بالطارف، إقبالا غير مسبوق للمسافرين الجزائريين نحو الجارة تونس للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، أين سجل، أمس، فقط أكثر من 17 ألف مسافر غادروا التراب الوطني على متن 4 آلاف سيارة، فيما يرتقب ارتفاع العدد في الساعات القادمة.

وقد تنقلت «النهار» إلى المعبر، أين وجدنا أغلب المسافرين ممن قرروا الاحتفال برأس السنة الميلادية بتونس ومبررهم توفر مرافق السياحة والترفيه التي لا تتوفر في الجزائر، وكذا انخفاض أسعار الخدمات السياحية.

فيما فضل آخرون التأشير على جوازاتهم والاكتفاء بزيارة مدينة طبرقة التونسية على بعد كيلومترات فقط من الجزائر، بينما عارض آخرون فكرة الاحتفال بأعياد الميلاد بتونس، معللين موقفهم بضرورة البقاء في الجزائر لتوفر متطلبات قضاء العطل، وبين هذا وذاك، فإن الآلاف لازالوا يزحفون نحو تونس لتغيير الأجواء والبحث عن المتعة السياحية خارج التراب الوطني.

وللتكفل الأحسن بتسهيل عملية العبور من وإلى تونس، جندت مصالح شرطة الحدود كافة الإمكانيات وضاعفت من تسخير الأعوان، لاسيما بعد تسجيل 16 ألف مسافر يوميا منذ بداية العطلة الشتوية.