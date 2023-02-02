17 إرهابيا أمام نيابة محكمة الدار البيضاء كانوا بصدد تنفيذ مخطط اجرامي بالعاصمة والبليدة

ألقت مصالح الأمن بالعاصمة، 17 عنصرا ارهابيا ضمن شبكة إجرامية كانت بصدد تنفيذ عملية إجرامية خطيرة بكل من الجزائر العاصمة والبليدة. وحسب مصادر موثوقة ل” النهار” فإن العناصر الإرهابية تم تقديمهما صبيحة الخميس أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء للتحقيق معهم وسط تعزيزات أمنية مشددة.

كما أفادت ذات المصادر، أن الإرهابيين جرى توقيفهم بالعاصمة ” اقليم الدار البيضاء ” ويتمركز نشاطهم الارهابي من منطقة خنشلة الى مدينة الاربعاء بالبليدة. إذ كللت العملية النوعية بحجز كمية معتبرة من الاسلحة والذخيرة الحية.

بحيث كانت الجماعة السالف ذكرها بصدد تنفيذ مخطط إجرامي خطير بحي باب الوادي أعالي العاصمة، بالاضافة الى تنفيذ جريمة قتل شرطي بمنطقة الاربعاء، وهو المخطط الذي تم اجهاضه من طرف قوات الامن المتخصصة في مكافحة الإرهاب في وقت مبكّر. ومن المنتظر أن يتم إحالة الموقوفين أمام قاضي التحقيق بذات الهيئة القضائية لاستكمال إجراءات التحقيق.