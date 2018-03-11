17 جريحا إثر إنقلاب حافلة على الطريق السريع زرالدة-بوسماعيل

أسفر انحراف حافلة لنقل المسافرين على الطريق السريع زرالدة-بوسماعيل ، عن إصابة 17 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.

الحادث وقع في حدود الساعة الرابعة من صباح اليوم،مخلفا عدة جرحى إثنين منهم في حالة خطيرة، بعد انحراف الحافلة وانقلابها.

حادث المرور وقع في شق الطريق السريع بالدواودة بينما كانت الحافلة قادمة من الجزائر العاصمة في اتجاه تيبازة.

من جهتها،تدخلت مصالح الحماية المدنية،مدعمة بفرقة كل من الدواودة والقليعة، حيث نقل الجرحى نحو مستشفى زرالدة،بعد تقديم لهم الإسعافات الأولية.

وفتحت مديرية النقل تحقيقا في القضية على اعتبار أن الحافلة تحمل ترقيم ولاية بومرداس 35 .

وهي غير مرخص لها باستغلال خط النقل الرابط بين الجزائر العاصمة وتيبازة.

كما فتحت مصالح الدرك الوطني من جهتها تحقيقا قضائيا لتحديد ملابسات الحادث.

الحادث وقع في حدود الساعة الرابعة من صباح اليوم،مخلفا عدة جرحى إثنين منهم في حالة خطيرة، بعد انحراف الحافلة وانقلابها.

من جهتها تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة، اين تم اسعاف الجرحى إلى المؤسسات الاستشفائية.