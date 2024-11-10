17 جريحا في حادث مرور بالطارف

سجلت مصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم الأحد، حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 44 ببير حنش بلدية الشط ولاية الطارف.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة بن مهيدي مدعمة بالمركز المتقدم لبلدية بن مهيدي. والوحدة الثانوية ، البسباس، في الساعات الأولى من صباح اليوم، لأجل حادث مرور يتمثل في اصطدام حافلة لنقل المسافرين الخط بن مهيدي عنابة بسيارة تجارية.

حيث أسفر الحادث عن إصابة 17 شخصا تم اسعافهم و اجلائهم إلى العيادة المتعددة الخدمات ببن مهيدي. أين تم تسخير شاحنة + 04 سيارات إسعاف.

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