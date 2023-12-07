17 حالة وفاة بالقاتل الصامت منذ بداية شهر أكتوبر

أعلنت مصالح الحماية المدنية, أنه تم تسجيل منذ بداية شهر أكتوبر المنصرم, 17 حالة وفاة بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وحسب ما صرح به المكلف بالإعلام لدى المديرية العامة للحماية المدنية, الملازم أول يوسف عبدات، لوأج، فإنه مع بداية كل موسم البرد وانخفاض درجات الحرارة، تبرز ظاهرة الاختناقات والتسممات بغاز أحادي اكسيد الكربون أو الحرائق التي يسببها تسرب الغاز.

وأضاف في السياق ذاته، أن مصالح الحماية المدنية سجلت منذ الفاتح من أكتوبر الماضي وفاة 17 شخصا مع إنقاذ 446 آخرين من موت محقق.

وللوقاية من هذه الأخطار –يضيف ذات المتحدث– تنظم المديرية العامة للحماية المدنية كل سنة حملات تحسيسية على شكل قوافل تجوب جميع مناطق الوطن, يتم خلالها تقديم النصائح والارشادات وتوزيع المطويات على المواطنين للتعريف بأخطار التسمم واستنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون, بالإضافة إلى الومضات التحسيسية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للحماية المدنية وكذا المشاركة في الحصص التلفزيونية والاذاعية.

وأشار ذات المسؤول إلى أن هذه الحملة تدوم إلى غاية نهاية فصل الشتاء, حيث يتم “الوقوف على أخطاء قاتلة، على غرار عدم ربط الأجهزة بقنوات صرف الغازات المحروقة, تركيب سخانات المياه داخل الحمام أو سد جميع منافذ التهوية”.