17 فيفري آخر أجل للتسجيل في مراكز التكوين المهني

حددت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، تاريخ السابع عشر من الشهر الجاري، آخر أجل للتسجيل في دورة فيفري 2024 عبر مراكز التكوين المهني الموزعة على ولايات الوطن.

حيث انطلقت التسجيلات عبر مراكز التكوين المهني، في 7 جانفي 2024. ومن المقرر أن تغلق أبواب التسجيلات بتاريخ 17 فيفري 2024 .

لتنطلق بعدها مرحلة الانتقاء والتوجيه خلال أيام 18_19_20 فيفري 2024.

أما بخصوص اعلان النتائج أكدت وزارة التكوين المهني والتعليم المهنيين في وقت سابق أنها ستكون بتاريخ 22 فيفري 2024. فيما تم تحديد يوم 25 فيفري 2024 تاريخ رسمي للدخول المهني .

التخصصات الجديدة في التكوين المهني 2024

أدرجت وزارة التكوين والتعليم امهنيين عددا من التخصصات الجديدة لفائدة الراغبين في التكوين. في مجالات تواكب حاجيات السوق. منها الصناعة السنيما طوغرافية واللباس السينيمائي. وتطوير الحرف العائلية والبناء والأشغال العمومية وبناء السفن.

الملف المطلوب للتسجيل في التكوين المهني

أوضحت الوزارة بخصوص الملف والوثائق اللازمة من اجل التسجيل في التكوين والتعليم المهني أنه يجب أن يتوفر . على الوثائق التالية: استمارة التسجيل الأولي من المنصة “مهنتي”، صورتين شمسيتين، نسخة من الشهادة المدرسية.

المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد “مهنتي” مفتوحة في خدمة المتربصين وتوجد فيها أيضا التخصصات المبرمجة لكل ولاية و كل مؤسسة تكوينية.

المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد “مهنتي” تسمح بتسهيل وتبسيط إجراءات التسجيل لكل من يريد الإلتحاق بمؤسسات التكوين المهني. للاستفادة من تكوين واكتساب مهارات ومهن تمكن الشباب من ولوج عالم الشغل والحصول على وظيفة مع الدولة أو عمل حر.

موقع التسجيل في التكوين المهني 2024

التسجيل في التكوين المهني عن بعد في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين بالجزائر يكون عبر منصة مهنتي. والتي توجه وتمنح كل راغب في التسجيل المعلومات اللازمة حول التخصصات المبرمجة. على المستوى الوطني ويمكن الدخول للمنصة والتسجيل عبر الرابط التالي: /https://mihnati.mfep.gov.dz

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