17 فيلما يتنافس على الزيتونة الذهبيّة

يشارك 17 فيلما في التظاهرة التي تحتضنها ولاية تيزي وزو خلال الفترة الممتدة ما بين 24 و28 فيفري الجاري.

المهرجان الّذي ينظم في طبعته الـ16 سيعرف مشاركة مختلف لهجات اللغة الأمازيغية لإثراء المهرجان.

ويتنافس على جائزة الزيتونة الذهبية 17 فيلما منها 3 أفلام طويلة مقابل 7 أفلام قصيرة و7 أفلام وثائقية.

حيث سيكون التنافس في إطار المهرجان الثقافي السنوي للفيلم الأمازيغي محتدما بين الأعلام السينمائية المشاركة في هذه الطبعة الجديدة.

التي تحمل الكثير من المفاجآت في المواضيع المعالجة والمتناولة من طرف المخرجين.