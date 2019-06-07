17 قتيل حصيلة جديدة لضحايا حادثة حافلة دبي

إرتفع عدد ضحايا حادث السير وقع مساء أمس في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية الى17 قتيلا حسب حصيلة جديدة أفادت بها شرطة دبي..

وكانت حصيلة رسمية سابقة قد أشارت الى مصرع خمسة عشر شخصا واصابة خمسة أخرين.

وقالت شرطة دبي اليوم الجمعة إن شخصين من بين جرحى حادثة الشير الناجمة عن اصطدم حافلة سياحية مسجلة بسلطنة عمان بلوحة ارشادية بشارع الشيخ محمد بن زايد، توفيا لاحقا.

مضيفة ان سائق الحافلة عماني الجنسية في العقد الخامس من عمره يعاني من إصابات متوسطة، لا يزال يتلقى العلاج اللازم في المستشفى.

وأوضحت أن الحادث وقع نتيجة خطأ سائق الحافلة الذي سلك مسارا غير مخصص للحافلات مما أدى إلى اصطدام الحافلة التي كان على متنها 31 راكبا ، بحاجز علوي اخترقها من الجانب الأيسر، وأودى بحياة غالبية من كانوا يجلسون في هذا الجانب.

واشار المصدر ذاته الى أن التحقيق لا يزال مستمرا لمعرفة سبب وقوع هذا الحادث المؤسف.