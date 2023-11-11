17 مليون رأس غنم في الجزائر

قال وزير الفلاحة، عبد الحفيظ هني، اليوم السبت، إن العدد الحقيقي بالنسبة لشعبة الأغنام لا يتجاوز 17 مليون رأس.

كما أشار وزير الفلاحة، إلى أن عدد الأغنام الذي كان يقدم سابقا كان 36 مليون رأس من الماشية.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع مع الإطارات، أنه تم الانتهاء من عملية إحصاء الثروة الحيوانية و التي تمت بصفة احترافية. قائلا “إذ أبانت على الأرقام و الإحصائيات الحقيقية لهذه الثروة الوطنية ، بعكس ما كانت تشير إليه الأرقام المغلوطة”. “التي كانت تعتمد في السابق”. مضيفا “على سبيل المثال العدد الحقيقي بالنسبة لشعبة الأغنام و التي لا تتجاوز 17 مليون رأس عكس العدد الذي كان يقدم سابق بـ 36 مليون رأس من الماشية”. “مع كل المصاريف و التبعات المرتبطة به من تغذية و دعم و مرافقة بيطرية”.