الحج ممنوع على من أداء المناسك قبل مرور 7 سنوات تحسب من 2012

رفعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مدة المنع من المشاركة في قرعة الحج بالنسبة لمن سبق لهم أداء المناسك إلى 7 سنوات.

بعدما كان لا يتجاوز 5 سنوات خلال المواسم الماضية، حيث أعلنت الداخلية عن الشروع في عملية التسجيلات لموسم 1440، يوم الخميس المقبل.

وأكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم في بيان لها، أمس، بأن انطلاق عملية التسجيلات لموسم الحج المقبل، سيكون في الـ18 من شهر أكتوبر الجاري.

وتستمر إلى غاية 7 نوفمبر المقبل، حيث ستجري العملية عبر موقع وزارة الداخلية www.interieur.gov.dz، على شبكة الأنترنت أو التقرب من مصالح البلدية للتسجيل.

ويشترط على الراغبين في عملية التسجيل لأداء مناسك الحج هذا الموسم، أن يصل سنهم أو يتجاوز 19 سنة، فضلا عن ضرورة عدم زيارة البقاع المقدسة عن طريق القرعة لمدة 7 سنوات على الأقل، بداية من سنة 2012، فضلا عن إلزامية تسجيل المرأة ومحرمها في نفس البلدية.

وتضمن البيان الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية بأن المحرم بالنسبة للمرأة التي يقل سنها عن 45 سنة واجب.

في حين ليس بواجب على التي يزيد سنها عن 45 سنة، ولديها الحق في التسجيل بمفردها أو مع أحد محارمها، شريطة أن ينتهجا طريقة تسجيل واحدة يكون فيها اسم المحرم أولا ثم المرأة.

ويمكن لأي راغب في المشاركة بالقرعة التقرب من أي بلدية للتسجيل، أو عن طريق ملء استمارة المعلومات الشخصية الموضوعة في متناول كل مواطن بالغ 19 سنة فما فوق، كما نص البيان على ضرورة ذكر عدد التسجيلات السابقة وعلى وجه الخصوص المتتالية خلال الـ10 سنوات الأخيرة.

ومن المنتظر أن تجرى قرعة الحج في 17 نوفمبر، بعد انتهاء عملية التسجيلات، بناءً على ما سبق لوزير الشؤون الدينية التأكيد عليه، حيث قال إن التحضيرات لموسم الحج هذا الموسم ستكون في وقت مبكر بهدف الذهاب للتفاوض حول استئجار العمائر خلال شهر ديسمبر على أكثر تقدير.