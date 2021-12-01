1700 إصابة جديدة بالسيدا في الجزائر وهذا ما تسببه كورونا للمصابين بها

كشف عادل زدام مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا في الجزائر، عن تسجيل 1700 إصابة جديدة بالسيدا سنة 2020.

وقال زدام في حديثه لإذاعة سطيف، بمناسبة اليوم العالمي للإيدز ، أن 85 بالمائة من إصابات السيدا تسجل عند الشباب. مشيرا إلى أن الإيدز يصيب أكثر الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و49 سنة، للذكور والإناث بالتساوي.

وأفاد ذات المسؤول، أن عدد الوفيات بالإيدز سنويا بالجزائر هو 200 وفاة، وتعمل الجهات المختصة على خفضها إلى أقل من 100 وفاة مستقبلا.

وكشف زدام، أن الدراسات والإحصائيات أظهرت أنه من بين 3000 إلى 5000 حالة مصابة بالإيدز غير مسجلة خوفا من التهميش.

وقال ذات المسؤول، أن الخطاب المسجدي مهم جدا للحد من السيدا. كما تم إعداد دليل للأئمة والمرشدات وتكوين خاص لهم لإرشاد الشباب وتوعيتهم.

مشيرا إلى أنه من الضروري تفادي إصدار الأحكام المسبقة على أي مصاب. بل يجب مرافقته. كما قال أن المصابين يعانون من سياسة التهميش والتمييز و الذهنيات الخاطئة في حق المصابين وهذا أكبر مشكل نعاني منه حاليا.

زدام: الجزائر تقوم بمجهودات كبيرة لمحاربة السيدا

قال عادل زدام، أن الجهات المعنية وفرت 16 مركز متخصص للعلاج المجاني للمصابين بالسيدا. مشيرا إلى أن نسبة العلاج سنة 2020 بلغت 85 بالمائة.

كما أن الأدوية متوفرة بشكل دائم، وتوفر الجزائر للمريض الواحد تصل الى 1000 دولار سنويا. وتعمل الجزائر حاليا إلى خفض فاتورة العلاج للمريض الواحد الى أقل من 70 دولارا.

وتحدث ذات المسؤول عن التحديات الموجوة وهو تغطية نقل الفيروس من الأم الى الجنين حيث تبقى منخفضة نسبيا. كما قال أن 34% فقط من النساء الحوامل يقمن بخطوات تمنع تنقل الفيروس الى الجنين.

فيروس كورونا والسيدا

أفاد مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا في الجزائر، أن فيروس كورونا أثر كثيرا وبشكل سلبي على المصابين بالسيدا.

وقال أن الوباء يؤثر مباشرة على المصابين بسبب نقص مناعة المصابين وهذا ماجعل ارتفاع في عدد الوفيات.

كما تم تحويل جميع مراكز علاج المصابين بالإيدز إلى إستقبال مرضى كورونا.

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