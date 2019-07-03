1700 طفل يستفيدون من رحلات للمسابح والشواطيء بميلة

استفاد أطفال ميلة، في فصل الصيف، من برنامج ثري، يتضمن تنظيم 615 رحلة للمسابح والشواطئ، في إطار المخطط الأزرق، لمديرية الشباب والرياضة بالولاية.

وحسب الإذاعة الجزائرية، اليوم الأربعاء، فقد استفاد أزيد من 1700 طفل، من هذا البرنامج، حسبما صرح به، مدير الشباب والرياضة لميلة، “الطاهر عمريو”.

وأضاف ذات المتحدث، أن البرنامج، يتضمن بالاضافة إلى الرحلات البحرية، مجموعة من النشاطات الترفيهية.

كما ذكر “الطاهر عمريو”، أنه سيتم إقامة مسابح متنقلة، في البلديات النائية، والتي ستوجه لنحو 180 ألف شاب، حسب ذات المصدر.