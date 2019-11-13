1700 مليار ديون المقاولين لدى دواوين الترقية والتسيير العقاري

تخص مستحقات إعادة تهيئة الحظيرة العقارية للجزائر العاصمة

224 مقاولة على حافة الإفلاس تتكتل لمتابعة «أوبيجيي» قضائيا

رفضت دواوين الترقية والتسيير العقاري الثلاثة للجزائر العاصمة، إمضاء صفقات، ومنه دفع مستحقات 224 مقاول استفاد من الصفقات بالتراضي.

منذ تاريخ ماي 2018، لإعادة تهيئة الحظيرة العقارية للجزائر العاصمة، التي قاربت الأشغال على الانتهاء بها

بنسبة أكثر من 90 من المئة، وهو الأمر الذي يهدد هذه الأخيرة بالإفلاس وتسريح آلاف العمال.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن ديون 62 مقاولا لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد

رايس وصلت إلى 400 مليار سنيتم، في حين تجاوزت ديون 110 مقاولة أخرى لدى ديوان الترقية والتسيير

العقاري لحسين داي 600 مليار سنتيم، أما مستحقات 52 مقاولا آخر فقدرت بـ700 مليار لدى ديوان الترقية

والتسيير العقاري للدار البيضاء. وأضافت ذات المصادر، أن المصالح المعنية قامت بضخ نصف مستحقات

المقاولين.

إلا أن دواوين الترقية والتسيير العقاري تتماطل في صبّ الأموال في حسابات المقاولات المعنية، التي قاربت بها

نسبة أشغال تهيئة مدينة الجزائر نسبة 90 من المئة، حيث أن الأشغال بها انطلقت بعد قرار الوالي السابق منح

صفقة بالتراضي، بعد موافقة وزير الداخلية والجماعات المحلية السابق الوزير الأول الحالي نور الدين بدوي،

في شهر ماي لعام 2018، وكانت مصالح الولاية قد منحت صفقة إعادة تهيئة الجزائر العاصمة بالتراضي.

وذلك للتسريع في وتيرة الإنجاز وتحسين النمط العمراني لعاصمة البلاد. وقد تسبب قرار تأخر صبّ مستحقات

المقاولين في العديد من التساؤلات لدى أصحابها، كون هذا سيتسبب أيضا في إعاقة تسليم المشاريع السكنية

التي يشرفون عليها في الوقت المحدد، وهذا في الوقت الذي دعت فيه الحكومة إلى تسوية الديون العالقة لجميع

المؤسسات المقاولاتية، وذلك لتسليم المشاريع المتأخرة والتي هي قيد الإنجاز في وقتها.

ومن جهة أخرى، قررت هذه المقاولات إنشاء تكتل للجوء إلى العدالة لطلب حقوقها، وهو الأمر الذي سيكبّد

مصالح دواوين الترقية والتسيير العقاري خسائر كبيرة، جراء المصاريف القضائية والتعويضات التي سيطلبونها بسبب التأخير في الدفع.

مصدر مسؤول بـ«أوبيجي» لـ: “النـــّهار”

“تأخر دفع مستحقات المقاولين راجع إلى تماطل صندوق السكن الولائي”

وفي هذا الشأن، أرجعت مصادر مسؤولة من دواوين الترقية العقارية سبب تأخر دفع مستحقات المقاولات المعنية

إلى تماطل صندوق السكن الولائي التأشير لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وذلك من جراء القرارات الأخيرة

التي تلزم الصندوق بالتدخل والتنسيق مع دواوين الترقية والتسيير العقاري مستحقات المقاولات التي أنجزت

مشاريع إعادة تهيئة الجزائر العاصمة. وحسب المصادر ذاته، فإن مصالح «أوبيجي» تسعى في كل مرة إلى رفع

العبء عليها ودفع مستحقات المقاولين حتى لا تتراكم عليها الديون، والتي تسبب بدورها في تأخير سير وتسليم المشاريع.