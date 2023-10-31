إعــــلانات
الرياضة

172 ميدالية متنوعة للرباعين الجزائريين في البطولة العربية والإفريقية

بقلم محمد لمين صحراوي
172 ميدالية متنوعة للرباعين الجزائريين في البطولة العربية والإفريقية
  • 217
  • 0

حققت العناصر الوطنية، نتائج جد مشرفة في البطولة العربية والإفريقية، لرفع الأثقال المقامة بمصر خلال الفترة الممتدة ما بين الـ 25 إلى الـ 31 أكتوبر 2023.

وتمكن الرباعون الجزائريون. من تحقيق 172 ميدالية متنوعة، تتوزع على 54 ميدالية ذهبية بواقع 25 في البطولة العربية و29 أخرى في البطولة الإفريقية.

إلى جانب 66 ميدالية فضية، بواقع 38 في البطولة العربية و28 أخرى في البطولة الافريقية. و52 ميدالية برونزية، منها 36 ميدالية في البطولة العربية و16 أخرى في البطولة الافريقية.

كما تم خلال المشاركة الجزائرية، تحطيم رقمين قياسين افريقيين، الأول في وزن 73 كغ أواسط عن طريق، الرباع مكناسي محمد برفع ثقل 134 كغ في حركة الخطف. والثاني من طرف الرباع شتيوي عبد المومن في وزن 49 كغ اشبال بثقل 95 كغ في حركة النتر.

Peut être une image de talon de billet, niveau, plan, carte et texte qui dit ’Championnat Arabe Africaine Egypte du 25 au 31 octobre 2023 Nom Championnat arabe Championnat d'Afrique Arg 02 Chetioul Abdelmoumen 2007 49Kg Touairi Mohamed slem 01 2008 Fatima Zohra 55Kg 01 2008 Kouldem Bachir 55Kg Cdt kram Ressani Ahlem 59KG 01 03 02 Jnr 01 Ouksni 03 03 Djabri Ayoub Ouhcine Abdelhamid Meknassi Mohamed 01 2007 2006 73kg 01 01 Cdt Belhout 03 Messaour Mohamed Cdit 03 Salem 02 o2 02 01 1 Cdt Yahia Mamoune 03 03 02 Ferkala Toufik Saadi Farid Benthamer 2004 2001 96kg 96kg 102k Ahmed Iotal 03 02 25 03 03 36 28 F.A.H 16’

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/Q1dmc
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر