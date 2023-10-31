172 ميدالية متنوعة للرباعين الجزائريين في البطولة العربية والإفريقية

حققت العناصر الوطنية، نتائج جد مشرفة في البطولة العربية والإفريقية، لرفع الأثقال المقامة بمصر خلال الفترة الممتدة ما بين الـ 25 إلى الـ 31 أكتوبر 2023.

وتمكن الرباعون الجزائريون. من تحقيق 172 ميدالية متنوعة، تتوزع على 54 ميدالية ذهبية بواقع 25 في البطولة العربية و29 أخرى في البطولة الإفريقية.

إلى جانب 66 ميدالية فضية، بواقع 38 في البطولة العربية و28 أخرى في البطولة الافريقية. و52 ميدالية برونزية، منها 36 ميدالية في البطولة العربية و16 أخرى في البطولة الافريقية.

كما تم خلال المشاركة الجزائرية، تحطيم رقمين قياسين افريقيين، الأول في وزن 73 كغ أواسط عن طريق، الرباع مكناسي محمد برفع ثقل 134 كغ في حركة الخطف. والثاني من طرف الرباع شتيوي عبد المومن في وزن 49 كغ اشبال بثقل 95 كغ في حركة النتر.