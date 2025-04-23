173 مليار سنتيم ديون سونلغاز خلال الثلاثي الأول من 2025 بالشلف

بلغت ديون مديرية توزيع الكهرباء والغاز بولاية الشلف، نهاية الثلاثي الأول من سنة 2025. ما مجموعه 1.728 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 173 مليار سنتيم.

وحسب بيان لذات المؤسسة، فإن الديون موزعة 444.06 مليون دينار جزائري “44 مليار سنتيم” مستحقة على الزبائن العاديين وأصحاب المحلات التجارية. 84.93 مليون دينار جزائري “8.5 مليار سنتيم” ديون على الزبائن الخواص من فئتي الصناعيين والفلاحين. 1.192 مليار دينار جزائري “119 مليار سنتيم” تمثل الديون المتراكمة على الإدارات. فيما بلغت الديون المتعلقة بالأشغال 7.49 مليون دينار جزائري “0.8 مليار سنتيم”.

كما أرجعت المديرية هذه الوضعية إلى تخلف عدد كبير من الزبائن عن تسديد فواتير الاستهلاك في الآجال المحددة. ما أثر سلبا على توازناتها المالية وعرقل تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية الرامية إلى تحسين جودة الخدمة وضمان استمراريتها.

وفي مواجهة هذا الوضع المقلق، شرعت المديرية في تنفيذ حملة واسعة لتحصيل الديون تشمل جميع بلديات الولاية. مركزة على الزبائن المتخلفين عن التسديد، مع توفير مجموعة من التسهيلات لتيسير العملية. أبرزها إمكانية الدفع في أي وكالة تجارية عبر الوطن. بالإضافة كذلك إلى نقدا أو باستخدام البطاقة البنكية (CIB) أو الذهبية . والتسديد عبر جميع مكاتب بريد الجزائر . الدفع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للشركة: www.sonelgaz.dz.

كما أكدت المديرية أن زبائنها بإمكانهم جدولة ديونهم المتراكمة حسب كل حالة. بناء على عدد الفواتير غير المسددة والمبالغ المستحقة ، وذلك على مستوى الوكالات التجارية .

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