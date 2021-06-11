175 مليون إصابة و4 ملايين وفاة بسبب فيروس كورونا عبر العالم

إرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى قرابة 175 مليون إنسان، بينما بلغ عدد الوفيات جراء الوباء حوالي 4 ملايين حالة وفاة. وذلك وفقا لآخر الإحصائيات المتعلقة بعدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم.

وبحسب الأرقام التي رقدمها مرصد جامعة جونز هوبكينز لإصابات فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم. فقد بلغ عدد المصابين بالفيروس 174,771,133، من بينهم 3,769,494 حالة وفاة. كما تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، بحسب وكالة رويترز.

وتواصل الهند تسجيل الأرقام الكبيرة في الإصابات والوفيات. حيث أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة عن إصابة 91,702 إصابة جديدة بكورونا. بينما تم تسجيل 3,403 وفيات، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. كما تحتل الولايات المتحدة الصدارة من حيث الإصابات والوفيات بكورونا. حيث سجلت، حتى الآن، 33,574,904 إصابة، من بينها 598,642 حالة وفاة.

وفي أوروبا، تحتل فرنسا صدارة الإصابات، حيث بلغ عدد الإصابات بوباء كوفيد 5,725,492. بينما سجلت 110,202 حالة وفاة. في حين على المستوى العربي ما زال العراق يتبوأ الصدارة من حيث الإصابات. حيث سٌجل حتى أمس الخميس 1,242,540 إصابة بالفيروس، منها 16,648 حالة وفاة.