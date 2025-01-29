18شهرا حبسا لصاحب كشك حوّل محله إلى وكر لترويج المهلوسات بالشراقة

تمكنت مصالح الشرطة من توقيف صاحب كشك لبيع التبغ والجرائد بالشراقة. بعدما حوّل محلّه إلى وكر لبيع المؤثرات العقلية والمهلوسات.

وباشرت مصالح الأمن تحرياتها في تحركات مشبوهة داخل كشك لبيع التبغ والجرائد، وتم ترصد المحل ومراقبته. ومن ثَمَّ مداهمته، ما أسفر عن ضبط ثلاثة أكياس تحتوي على 7 أقراص من نوع بريغابالين. 6 أقراص من نوع ترامادول، و7 أقراص إيكستازي، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 19 ألف دج.

وبتحويل صاحب المحل للتحري، تم العثور بهاتفه النقال الذي خضع للمراقبة التقنية على صور قام المتهم بنشرها على سنابشات تتضمن قطعة كبيرة من المخدرات. كما عثر على صور تم التقاطها بالهاتف لصفحة من أقراص البريغابالين.

وعليه، تم توقيف المتهم ومتابعته أمام محكمة الشراقة بتهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع بأي وسيلة كانت. وهي التهمة التي فنّدها المتهم وأكد أن المؤثرات المضبوطة بحوزته موجهة للاستهلاك الشخصي.

من جهته وكيل الجمهورية التمس معاقبته بـ 4 سنوات حبسا نافذة مع الإيداع. لتقضي المحكمة بإدانته بـ 18 شهرا حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.

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