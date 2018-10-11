18 أكتوبر أخر أجل لإلتحاق المطرودين أصحاب الطعون المقبولة بالمدارس

اجتمعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط اليوم بالإطارات المركزية للوزارة لدراسة ملف التلاميذ المطرودين.

وتم خلال الاجتماع تحديد نوعية الوثائق لتفعيل الأحكام الواردة في المنشور الإطار للسنة الدراسية 2018-2019.

وحددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 18 أكتوبر 2018 كآخر أجل لالتحاق التلاميذ المطرودين الذين قبلت طلبات إعادة إدماجهم في الأقسام.

بعد إخفاقهم في امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا أو لأسباب اخرى.

حسب ما جاء في البروتوكول الناظم لعملية اعادة السنة للسنة الدراسية 2019/2018.

ونص هذا البروتوكول الذي تضمن الترتيبات التنظيمية العملية التي تحكم اعادة السنة بالنسبة للتلاميذ الذين لم يستوفوا شروط القبول في القسم الاعلى.

انه يعتبر متخل عن الدراسة كل تلميذ تم قبول طلبه ولم يلتحق بمقاعد الدراسة دون أي مبرر قبل يوم الخميس 18 اكتوبر 2018.

وبهذا يكون التلاميذ الذين تم قبولهم ونشرت أسماؤهم لإعادة السنة بعد أزيد من شهر عن الدخول المدرسي.

على موعد مع مقاعد الدراسة من جديد لاستغلال الفرصة التي منحت لهم مرة أخرى.

وحسب نص البروتوكول، فان اولياء التلاميذ المعنيين قاموا بإيداع طعون وطلبات لإعادة ادماج ابنائهم.

مرفقة بنسخ من كشوف نقاط الفصول الثلاثة في الفترة الممتدة من 16 الى 27 سبتمبر.

وتم الاعلان عن قرارات مجالس الاقسام عن طريق تعليق نسخة مستخرجة من المحضر في المؤسسات التربوية يوم 3 اكتوبر.

ليتم بعدها مباشرة تسجيل التلاميذ المقبولين في المؤسسات وذلك في أجل اقصاه 7 أكتوبر.

كما فتح باب الطعون لدى مديريات التربية في الفترة الممتدة من 3 الى 7 اكتوبر.

في حين سيتم الإعلان عن قرارات اللجنة الخاصة بدراسة الطعون يوم 15 اكتوبر الجاري.