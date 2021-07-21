18 ألف حالة جديدة.. فرنسا تُسجل ارتفاعا غير مسبوق في اصابات كورونا

تشهد فرنسا زيادة غير مسبوقة في عدد الإصابات اليومية بوباء كوفيد-19، بلغت خلال الساعات الـ24 الماضية 18 ألف إصابة، فيما كانت أقل من سبعة آلاف قبل أسبوع فقط، حسب ما أعلن عنه مساء أمس الثلاثاء وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أمام البرلمان.

وقال الوزير أمام الجمعية الوطنية الفرنسية: “لقد حصلت للتو على حصيلة الإصابات خلال الساعات الـ24 الماضية في بلدنا .. حيث بلغت أمس (الإثنين) 18 الف إصابة خلال 24 ساعة فقط”.

وأعرب ذات المسؤول، عن قلقه، قائلا: “لدينا سلاح هو التلقيح.. للتخلص من كوفيد لمرة واحدة وأخيرة”. ولم يسبق أن سجل هذا العدد من الإصابات منذ منتصف ماي.

وبدوره أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أن هدف تطعيم 40 مليون شخص بالجرعة الأولى من اللقاح “يجب أن يتحقق نهاية شهر جويلية”.

وتابع المسؤول الصحي الفرنسي “هذا يعني أن لدينا زيادة في تفشي الفيروس بنسبة 150 في المئة على مدى أسبوع، لم يسبق أن شهدنا هذا الأمر، لا مع كوفيد (في نسخته الأولى) ولا مع المتحورة البريطانية ولا مع الجنوب أفريقية ولا مع البرازيلية”.

فيما سجل تراجع لأسابيع عدة، قفز عدد الإصابات في فرنسا مجددا بوضوح بسبب المتحورة دلتا الشديدة العدوى.

وتطال الإصابات حاليا الجيل الشاب. وتخشى الحكومة أن يتسع انتشارها لدى المسنين والأفراد الضعفاء غير الملقحين ما يعني ارتفاع عدد الحالات التي تتطلب عناية في المستشفى.