18 ألف عون حماية مدنية لتأمين 398 شاطئ هذه السنة

سطرت مصالح الحماية المدينة على المستوى الوطني برنامجا خاصا لتأطير موسم الإصطياف هذه السنة.

اين سيتم تسخير أكثر من 18 الف عون لحراسة الشواطى المسموح فيها بالسباحة عببر الشريط الساحلي للبلاد.

بحيث سيعكف الحراس على تأمين 398 شاطى من ضمن608 شاطى على طول الشريط الساحلي الوطني.

وبحسب بيان صادر عن ذات المصالح،فغن عدد الأعوان قد إرتفع بالمقارنة مع العام الماضي، وهم مكلفون بحراسة الشواطى.

على مدار 04 اشهر كاملة وهذا بدءا من الساعة 09 الى غاية الساعة 7 مساءا.

وذكر ذات البيان، أنه تم منع السباحة في في 210 شاطى من ضمن 608 شاطى بسبب الخطورة على المطافين.

اين يندرج هذا المسعى في إطار الجهاز العملي الذي وضع من طرف المديرة العامة للحماية المدنية.

علما ان جميع المصالح تدعمت بوسائل مادية هائلة معتبرة خاصة تعلقت بالزوارق المطاطية للتدخل السريع في عمليات الإنقاذ.

وتحدث نفس البيان عن عملات الإنقاذ التي تم القيام بها عام2017 حيث تم تسجيل 80333 تدخل سمح بإنقاذ أكثر من 53812 .

شخص من الغرق في حين تــم تسجيل وفــاة 128 شخص منها 75 توفوا غرفا في الشواطئ الممنوعة من السباحة.

واشار البيان ان المديرية العامة للحماية المدنية تحرص على الوقاية عن طريق التحسيس والتوعية بتنظيم أسابيع تحسيسية.

من أخطار البحر والسباحة منذ 07 ماي الفارط وتدوم الى غاية 01 جويلية على مستوى كل التراب الوطني.

إضافة الى تنظيم أبواب مفتوحةي الدروس بالمساجد و قوافل الوقاية طيلة موسم الإصطياف.

وتدعو الحماية المدنية كافة المواطنين الى “احترام مختلف التوصيات الأمنية و المتعلقة بالسباحة من خلال عدم تجاوز المساحة المخصصة للسباحة.

مع واجب حراسة الاطفال وعدم تركهم وحدهم خاصة المزودين بالالعاب المائية الى جانب احترم الرايات الموضوعة التي تدل على حالة البحر.