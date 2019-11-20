18 ألف متقاعد في قطاع التربية يستفيدون من مستحقاتهم قبل نهاية ديسمبر

بقيمة 4.5 مليار سنتيم من ميزانية سنة 2019

اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية تعلن عن التعاقد مع وكالات سياحية لتنظيم رحلات شتاء 2019

كشفت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، أنه سيتم الانتهاء من صب منحة التقاعد الخاصة بمتقاعدي التربية المقدرة بـ 25 مليون سنتيم، قبل 31 ديسمبر القادم.

وهو التاريخ الذي سينتهي فيه عمل اللجنة الحالية التي تم تمديدها للمرة الثانية على التوالي من قبل وزارة التربية.

وحسب اللجنة، فإن عدد المتقاعدين المعنيين يشكل الدفعة المتبقية من سنة 2017، والذين تم تجميد دراسة ملفاتهم، إضافة إلى دفعة من 2018، ودفعة أخرى من سنة 2019.

وتصل قيمة المبلغ الذي سيتم تسديده إلى 4 ملايير و500 ألف سنتيم سيتم تسديده من ميزانية سنة 2019.

وأكدت اللجنة على مستوى اللجنة الوطنية الخاصة بالجزائر شرق فقط، أنه تم تسديد 518 ملف تقاعد لسنة

2017، على أن تسدد باقي الملفات لسنة 2017 و2018 ضمن ميزانية 2019، أي عند صب الميزانية في حساب اللجنة.

أما بالنسبة لملف السلفة، فقد تمت تسوية 300 ملف سلفة استثنائية و48 ملف سلفة سكن، وهذا من مسترجعات

السلفة المقدرة بـ 5 ملايير و150 مليون سنتيم. كما أكدت اللجنة أنه سيتم تسوية وتسديد باقي الملفات المتعلقة

بالسلفة والسكن، وهذا قبل انتهاء السنة المالية وقبل انتهاء العهدة الخاصة باللجنة، المقررة في 31 ديسمبر القادم.

من جهة أخرى، قدمت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية عرضا إلى الوكالات السياحية الراغبة في المشاركة

في الاستشارة التي نظمتها، قصد تنظيم الرحلات الخاصة بالرحلات السياحية والعمرة الخاصة بعطلة الشتاء.

وطالبت اللجنة الوكالات السياحية المهتمة بالعملية، بضرورة التسجيل ودفع مبلغ يقدر بـ 2000 دينار لحساب

اللجنة الوطنية وتقديم العروض المناسبة قبل اختيار الوكالات التي ستتكفل بالعملية. وعلى ضوء هذا، طالبت

اللجنة من قبل العمال الراغبين في التسجيل للاستفادة من رحلات السياحية التي سيتم تنظيمها إلى المغرب،

بالتقرب إلى اللجان الولائية قصد التسجيل وانتظار عملية القرعة، حيث سيتم الإعلان عن الأسماء أسبوعا قبل عطلة الشتاء.