18 جريحا في اصطدام بين حافلتين بأم البواقي

بقلم عايدة.ع
أسفر حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأربعاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 10 قرية سيدي رغيس، بولاية أم البواقي، عن إصابة 18 شخصا.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 04سا40د لأجل حادث اصطدام بين حافلتين لنقل المسافرين. على مستوى الطريق الوطني رقم 10 قرية سيدي رغيس، ببلدية ودائرة أم البواقي.

مشيرة أن الحادث أسفر عن 18 جريحا تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

