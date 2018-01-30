18 جريحا في حادث اصطدام شاحنة بحافلة في الطارف

تسبّب حادث مرور في إصابة 18 شخصا، إثراصطدام حافلة لنقل المسافرين بشاحنة ببلدية عين العسل بولاية الطارف.

الحافلة التي كانت تسير في نفس الإتجاه مع الشاحنة تعمل على خط القالة الطارف.

على الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين ولايتي الطارف و عنابة.

وتمّ نقل الجرحى من طرف مصالح الحماية المدنيّة نحو مستشفى الهادي بن جديد بعاصمة الولاية.

فيما تم فتح تحقيق من طرف الدرك الوطني لمعرفة ملابسات الحادث.

وحسب خلية الإعلام بالحماية المدنية، فإن صاحب الشاحنة من حاول المناورة لتجاوز الحافلة التي كانت تسير في نفس الإتجاه.