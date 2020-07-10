18 جويلية لصب معاشات المتقاعدين..تحسبا للعيد

سيستفيد أزيد من ثلاثة ملايين متقاعد من معاشاتهم اعتبارا من الثامن عشر جويلية الجاري تطبيقا لمضامين الرزنامة الجديدة المتفق عليها بين وزيري العمل والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.

علمت “النهار أونلاين” من مصادرها الخاصة والرسمية بقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بأن اتفاقية الرزنامة الجديدة لصب معاشات ثلاثة ملايين و266 ألف متقاعد سيوقع عليها يوم الخامس عشر جويلية الجاري بين مدير عام بريد الجزائر ونظيره لصندوق التقاعد الوطني وبحضور وزيري القطاعين، حتى يتم تحسين ظروف هذه الفئة لسحب معاشاتها بعيدا عن حالة الاكتظاظ المشهودة خاصة في المناسبات والأعياد الدينية من خلال تمديد آجال السحب.

وحسب ذات المراجع، فقد انتهى فريق العمل من اعداد الاتفاقية التي وافق عليها وزير العمل والتشغيل والضمان والاجتماعي ونظيره لقطاع البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، كما تم تقديم تاريخ تطبيقها من شهر سبتمبر مثلما كان متفقا عليه في وقت سابق الى شهر جويلية الجاري تحسبا لعيد الأضحى المبارك.

وتنص الاتفاقية على تحديد تاريخ الثامن عشر من الشهر الجاري للشروع في صب معاشات المتقاعدين وهذا فيما يتعلق بالفئة التي تتقاضى المعاش يوم العشرين من كل شهر، أين حدد لها رزنامة تمتد أيام “18، 19، 20” من كل شهر، أما فئة الثاني والعشرين من كل شهر فإن رزنامتها أصبحت أيام “18، 19، 20، 21 و22”.

وحسب مصادر “النهار أونلاين” دائما التي شاركت في التحضير والإعداد للاتفاقية، فإن فئة المتقاعدين التي تتقاضى معاشاتها يوم الرابع والعشرين من كل شهر، فإن الرزنامة تصبح أيام “20،22،23 و24″، فيما تحديد رزنامة فئة السادس والعشرين أيام “22،24، 25 و26” من كل شهر.