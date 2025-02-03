18 شهرا حبسا لشاب بتهمة تسجيل محاكمة صديقه الموقوف

تابعت، اليوم الاثنين، محكمة الشراقة شابا في العقد الثالث من العمر بتهمة التقاط صورا بدون إذن صاحبها وإهانة هيئة نظامية وذلك على خلفية توقيفه متلبسا بتسجيل محاكمة صديقه الموقوف أمام ذات المحكمة بهاتفه النقال.

وجاء توقيف المتهم بعد التفطن له من قبل رجال الشرطة المكلفين بتأمين قاعة الجلسات والمحكمة بالشراقة، التي رصدت حركات مشبوهة لهذا الأخير واستعماله لهاتف النقال خلال البث واستجواب أحد المتهمين في ملف قضائي، حيث تم سحب الهاتف منه وإخضاعه للتفتيش. أين عثر به على تسجلين احدهما مدته 9 دقائق والثاني مدته 15 دقيقة تم تسجيله خلال محاكمة صديقه الموقوف وتظهر جميع الحاضرين بالمحاكمة. من هيئة المحكمة ورجال الشرطة والمتقاضين وهيئة الدفاع. ليتم تحويل هذا الأخير على وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت بتهمة إلتقاط صور. دون إذن صاحبها وإهانة هيئة نظامية.

المتهم مثل اليوم للمحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري، حيث اعترف بالتقاطه فيديو خلال محاكمة صديقه الموقوف، لكنه لم يكن على علم أن ذلك ممنوع، كما لم تكن له أي نية في إعادة نشر التسجيل على مواقع التواصل الاجتماعي أو مشاركته مع أي شخص. وطلب المتهم الصفح من المحكمة بحكم أنه غير مسبوق قضائيا، وعدم تكرار ذلك، مردفا أنه حضر للوقوف إلى جانب صديقه، والتقط الصور والفيديو بحسن نية.

تجدر الإشارة أن القضية التي كان المتهم بصدد تسجيلها تتعلق بشابين تورطا في تهمة المشاركة والإنخراط في عصابة أحياء باسطاولي. التي تمت مناقشتها أمس وطالب فيها وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبات بين 3 و 5 سنوات حبسا نافذا.

هذا وقد التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الشراقة توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية مع الإيداع ومصادرة المحجوزات. لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية بتوقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية ومصادرة المحجوزات.