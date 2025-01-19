18 شهرا حبسا لشاب شتم سائق سيارة إسعاف !

قضت محكمة الشراقة بتوقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا، مع 100 ألف دج غرامة مالية في حق شاب ثلاثيني. عن تهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه. والتي راح ضحيتها عون حماية مدنية كان في مهمة عمل بقيادة سيارة إسعاف.

وقائع القضية تعود لاعتراض المتهم الشاب لسيارة الإسعاف الخاصة بالحماية المدنية، وتعنته في افساح المجال لها بالمرور خلال زحمة الطريق. وأمام محاولة السائق لمواصلة سيره لإرغام سائق السيارة الابتعاد إلى أن المتهم راح يوجه له جملة من عبارات السب والشتم.

وهي الوقائع التي سردها الضحية خلال جلسة المحاكمة وأكدها الشاهدين اللذان كانا برفقته على متن سيارة الإسعاف. مؤكدين أنهم كانوا من مهمة نبيلة. غير أن المتهم راح يوجه للسائق عبارات شتم، بعدما طلب منه افساح الطريق له للمرور.

المتهم مثل للمحاكمة واعترف بالتهمة، مؤكدا أنه كان في الزحمة المرورية كبقية المارة متجها من درارية إلى بن عكنون. وأنه لم تكن له المساحة اللازمة لفسح المجال لسيارة الاسعاف، وأن عون الحماية هو الذي بادر بشتمه، وكان يهدده بتحطيم سيارته.

غير أن الرئيسة أعابت عليه الدخول في مناوشات مع سائق سيارة اسعاف، وأشارت أن مثل هاته السلوكات دخيلة على الجزائريين. الذين يبادرون بالابتعاد مباشرة عند مصادفة سيارة اسعاف بالطريق وفسح المجال لها بالمرور لأداء مهمتها النبيلة.

وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية مع الإيداع، قبل أن تدينه المحكمة بالحكم السالف ذكره.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور