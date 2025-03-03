18 شهرا حبسا لعون أمن تورط في حيازة المؤثرات العقلية لبيعها في زرالدة

وجّهت محكمة الشراقة اليوم، تهمة حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير. لشاب يدعى “ح.ع” عون أمن بمقر ولاية الجزائر، وذلك على خلفية العثور بحوزته على كمية من المؤثرات العقلية من نوع “بريغابالين” بغرض البيع.

ملابسات القضية تعود لمعلومات بلغت مصالح الأمن بزرالدة، مفادها وجود شخص يقوم بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بالمنطقة. كما تم ترصد المعني و توقيفه متلبسا بحيازة 5 أقراص مهلوسة من نوع “البريغابالين”. وبتوسيع التحريات وتفتيش منزله تم حجز 21 قرصا من نفس النوع. بالإضافة كذلك إلى وبقايا أظرفة لحفظ الأقراص المهلوسة و قطعتين من المخدرات. مقص وشفرة حلاقة بها آثار المخدرات ومبلغ مالي.

المتهم وخلال التحقيق الأمني، اعترف بالمحجوزات، وأكد أنه يقوم ببيع المشط الواحد من أقراص البريغابالين بمبلغ 15 ألف دج. و القرص الواحد بـ750دج، وهي التصريحات التي تراجع عنها خلال المحاكمة. كما أكد أن المخدرات والمؤثرات العقلية التي ضبطت بحوزته موجهة لاستهلاكه الشخصي. ونفى عرضها على الغرض أو المتاجرة فيها.

دفاع المتهم حاول من خلال مرافعته إبعاد تهمة العرض على الغير بغرض البيع عن موكله. وأكد أن موكله مدمن على المخدرات وأنه يبحث عن سبيل للإقلاع عن ذلك وطالب بإفادته بالبراءة من تهمة العرض على الغير. مع إعادة تكييف الوقائع إلى الحيازة بغرض الاستهلاك، مع أقصى ظروف التخفيف.

وعليه إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبساً نافذاً مع 100 ألف دج. لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية بتوقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا. بالإضافة كذلك إلى 50 ألف دج غرامة مالية، مع الإيداع.

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