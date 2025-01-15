18 شهرا حبسا لفتاة عن حيازة “الكوكايين” و”المهلوسات” للبيع باسطاوالي

قضت محكمة الشراقة، بتوقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق فتاة تبلغ من العمر 34 سنة. تدعى” د.د” موجودة رهن الحبس المؤقت، عن تهمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض البيع مع تبرئتها من تهمة تزوير أوراق نقدية.

فيما قضت المحكمة بإدانة المتهم الثاني في الملف الموجود في حالة فرار بـ 10 سنوات حبسا نافذا غيابيا. مع إصدار أمر بالقبض ضده عن نفس التهم.

وجاء توقيف المتهمة عقب معلومات تفيد وجود فتاة تقوم بترويج المخدرات والمهلوسات داخل فندق بسطاوالي. وعليه تمت مداهمة الفندق، وبتفتيش غرفتها الحاملة لرقم 402، عثر على كيس به مسحوق أبيض بوزن 11غ والذي تبين أنه مخدر من نوع”كوكايين”. بالإضافة كذلك إلى 15 قرص مهلوس من نوع”بريغابالين” ومسحوق لدواء دوليبران. ومهراس،وكذا هاتف نقال، تبين بعد فحصه التقني أنه يحتوي على مراسلات تتحدث عن طلبيات للمهلوسات والمخدرات. وعليه تم توقيف المعنية التي تبين أنها تنحدر من ولاية سكيكدة. تحمل شهادة ماستر في علم الاجتماع، تعمل بمراكز العناية الجسدية.

هاته الأخير وخلال مواجهتها بالتهم المنسوبة إليها، فندتها جملة وتفصيلا. وأكدت أنها تركت ولايتها وقدمت للعاصمة من أجل تحسين ظروفها كون والدها مريض طريح الفراش. وأنها تلقت دراسات جامعية، غير أنه لم تحظ بفرصة عم.ل، فاتجهت للتكوين في مجال العلاج بالابر الصينية، والتجميل بدون جراحة والتدليك.

واردفت أنها للأسف أدمنت على المهلوسات، لكن ليس لها أي علاقة بالترويج. كما أن كل ما عثر عليه بغرفتها لا علاقة لها به، كون باب غرفتها بالمرقد كانت محطمة. وطلبت أكثر من مرة من صاحب المرقد إصلاحه لكنه كان يؤجل الأمر. وشككت في أن تكون المحجوزات لصاحب الغرفة المجاورة لها بالمرقد والحامل للغرفة رقم 401. معتبرة أن القضية كيدية ضدها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور