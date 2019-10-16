18 شهرا حبسا نافذا في حق المدير السابق لثانوية بودية ومقتصدها بالمحمدية في معسكر

تشمل كل العمليات التموينية منذ سنة 2015

أدانت محكمة المحمدية في ولاية معسكر المدير السابق لثانوية بودية ميلود و مقتصدها وأحد موظفيها فضلا عن أحد الممونين بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا.

وهذا بعد مثولهم أمام الهيئة القضائية بتهمة تبديد أموال عمومية في قضية تتعلق بتموين مطعم مؤسسة الثانوية بالمواد الغذائية.

وكانت مصالح أمن دائرة المحمدية قد فتحت تحقيقا ميدانيا على مستوى المؤسسة من خلال توليها إجراء مسح لكل العمليات التموينية التي أجرتها إدارة المؤسسة اعتبارا من العام 2015 إلى غاية نهاية الموسم الدراسي المنقضي 2017/2018 .

وحرص المحققون بناء على أمرية صادرة عن مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية على إجراء تشخيص لكل ملفات التموين بالمواد الغذائية.

وما يلحق بها من وجوب توفر فواتير تظهر عمليات اقتناء المواد الغذائية في صورة اللحم و البيض مع تحديد محتويات الوجبة الصحية من عدمها.

فضلا عن ضبط عدد التلاميذ المتمدرسين المستفيدين من أحقية الإطعام المدرسي بخلاف العدد المصرح به الذي لا يقل عن 200 تلميذ في بعض المستندات الإدارية.

التي تفتقر للدقة خاصة وأن القائمين على الإدارة كانوا قد حددوا مبلغا يزيد عن 13 ألف دينار وهو ما يماثل مبلغ الوجبة سنويا للتلميذ الواحد بينما يتم تقديم وجبات غذائية لنحو 120 تلميذ فقط.

مصادر تربوية كانت قد أبرقت في وقت سابق تعذر وجود فواتير أوأنها تكون قد اختفت بشكل مريب في سياق تراخي الإدارة في إعداد جرد سنوي لكل العمليات التجارية والعتاد والتجهيزات وغيرها على مدار 3 مواسم مضت.

و يطفو على السطح قضية اختفاء عتاد و آلات ضخمة كانت ملقاة في ورشات الخرط و الفرز قبل التخلي عن التعليم التقني بالثانوية تزامنا مع تعرض المؤسسة لهدم جزئي قبل نحو 8 سنوات .