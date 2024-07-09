18 شهرا حبسا نافذا لإمام مسجد “بريست” سابقا بفرنسا في قضية إرهابية

سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الثلاثاء، عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة مقدرة ب100 ألف دج في حق المتهم الموقوف “ي.ش. عبد القادر ” إمام سابق بمسجد ” بريست” بفرنسا، وراقي شرعي بالجزائر العاصمة، لضلوعه في قضية جنائية، تتعلق بارتكاب أفعال إرهابية، تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية.

وتم توقيع عقوبة الحبس في حق المتهم بعدما التمس النائب العام بالجلسة في حقه تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا عن تهم تتعلق بجناية الإنتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج، خلال مجريات التحقيق، مباشرة بعد دخوله أرض الوطن بعد ترحيله من طرف السلطات البلجيكية، حيث كان يشغل منصب امام بمسجد ” بورتراك”، وهذا لتورطه في قضية تتعلق بالتهجم على رئيس الجمهوريةالفرنسية ” ساركوزي” أنذاك، و اتهامه بوقائع فساد، حيث استند وقتها المتهم بمعلومات الفساد التي اوفدته بها الجمعيات الفرنسية المعارضة ومحامون فرنسيون من بينهم المحامي ” دافيد راجو”.

وتبين من خلال جلسة المحاكمة أن عملية ايقاف المتهم ” ي.شريف عبد القادر” جاء في إطار تحقيق قضائي باشرته مصالح الأمن بالعاصمة، عقب محضر حررته الشرطة المتخصصة فس مكافحة الجرائم السيرانية، بتاريخ 27 جويلية 2023.

إذ انطلق التحقيق بظهور فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي ” تيكتوك”، وتحديدا في صفحة المتهم الموقوف ” وتضمن الفيديو عنوان ” ها نحن بالحراش واللعب راه يخشان”، كما ظهر شخص يدعو للتجمهر المسلح، أمام المؤسسات العقابية والمحاكم، تضامنا مع موقوفي الحراك الشعبي.

كما رصدت ذان المصالح فيديوهات أخرى تحمل عناوين متنوعة، منها فيديو بعنوان ” القضية واضحة..هؤلاء لا يتوبون ولا يريدون أن يرجعوا”، ” الشارع ينتظرنا”.

وفي ذات التحقيق كشفت المعايانات الإلكترونية للحسابات التي انشأها المتهم منها باسم ” سعيد بن جير”، ” جديد كل يوم”، ” حراكdz”، ” شيخ عبد القادر أبو أسامة”.

ومن خلال ترصد كل الفيديوهات هذه تم ضبط المتهم يقوم بنشر خطابات الكراهية والاساءة لرموز الدولة ومؤسساتها، على غرار عرض فيديوهات ومناشير تتضمن المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية.

منها ما حملت عنوان ” الله ينعل الدولة من الفوق للتحت”، بالإضافة إلى منشورات تزامنت وموعد الانتخابات الرئاسية لعام 2019، بالإضافة إلى فيديو بعنوان ” خطير خطير جدا”، وبه تعليق أعلاه على النحو التالي ” على السلطات الرد على الأموال الهائلة لوالي عنابة” ، وتعلق آخر ” شبعتونا مقروط”…الخ

كما قام المتهم بإعادة نشر فيديو للإرهابي الفار المدعو ” أمير ديزاد” .

وأمام التحريات المعمقة تم توقيف المتهم بالقرب من مستشفى ” مايو” بباب الوادي مع حجز هاتفه من نوع ” أبو a15″ واحالته على التحقيق.