18 شهرا حبسا نافذا لتاجر وجه شتائم لمديرة التجارة بتيارت

أدانت محكمة تيارت تاجرا بـ18 شهرا حبسا نافذا، بعد تورطه في توجيه شتائم لمديرة التجارة في مقر عملها.

وتعود حيثيات القضية، بعد توجه المتهم إلى مقر المديرية، واستقبلته مسؤولة القطاع وطلب منها رخصة التنقل أثناء فترة الحجر الجزئي.

غير أن مديرة التجارة أبلغت التاجر، أن الرخصة ليس من صلاحياتها وإنما تطلب من طرف رئيس الدائرة المخول قانونا، لمنح تلك الرخص.

ولم يتقبل التاجر ذلك، فراح يوجه شتائم للمديرة، وكاد الوضع أن يتطور لولا تدخل بعض الموظفين.

مما جعل المديرية ترفع شكوى لدى مصالح الأمن، التي استدعت المعني وأحالت ملفه إلى القضاء.

وقضت المحكمة بإدانة التاجر،بـ 18 شهرا حبسا نافذا مع الإيداع و غرامة مالية قدرها 50 الف دج بتهمة اهانة موظف أثناء تأدية مهامه.