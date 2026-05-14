18 شهرا حبسا نافذا لشاب تحرش بطالبة جامعية داخل حافلة نقل الطلبة بالابيار

اصدرت محكمة الجنح ببئرمراد رايس حكما يقضي بإدانة شاب في العقد الثالث من العمر المدعو ( ص.ز) بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا. بعد قيامه بالتحرش بطالبة جامعية داخل حافلة نقل الطلبة بمنطقة الابيار بالعاصمة .

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال المتهم (ص.ز) مثل امام هيئة المحكمة بموجب اجراءات المثول الفوري اين تم ايداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش بعد شكوى رفعتها ضده طالبة جامعية التي تعرضت للتحرش و المساس بحرمتهما الجنسية من طرف المتهم داخل حافلة لنقل الطلبة كانت متوجهة من بن عكنون الى منطقة الابيار بالعاصمة.

المتهم وبعد مثوله امام هيئة المحكمة وجهت له جنحة المساس بالحرمة الجنسية للضحية حيث انكر التهمة المنسوبة اليه. وصرح انه كان هناك تدافع بالحافلة ولم يكن متعمدا بالفعل الذي قام به. معترفا انه اخطأ عند ركوبه حافلة لنقل الطلبة كونه ليس طالبا جامعيا. الا ان القاضي واجهه بان تصريحاته كانت متناقضة. وانه سبق وان اعترف بالفعل الذي قام به اثناء سماعه من قبل وكيل الجمهورية كون ان الشاهدة ايضا زميلة الطالبة شاهدت الفعل الذي قام به .

هذا وقد تغيبت الضحية عن جلسة المحاكمة فيما حضرت هيئة دفاعها. والتمست تعويض قدرة واحد مليون دينار عن الضرر الذي اصابها.

في حين طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهم. وبعد المداولة اصدر القاضي الحكم السالف ذكره. مع الزام المتهم ان يدفع تعويض للضحية قدره 200 الف دينار جزائري عن الضرر الذي اصابها .

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور