18 شهرا حبسا نافذا لطالب جامعي بعد إعادة نشره فيديوهات لحركة ارهابية

أدانت محكمة الجنح بسيدي امحمد طالب جامعي “ف.ب” بعقوبة 18 شهر حبس نافذ و 50 ألف دج غرامة مالية نافذة. بعد اعادة نشره لمنشورات تمس بالمصلحة الوطنية عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي. وتلك المنشورات سبق وان تم نشرها من طرف حركة مصنفة ارهابية.

هذا وقد وجهت له تهمة نشر و ترويج اخبار كاذبة تمس بالمصلحة الوطنية ،اهانة هيئة نظامية. المتهم و اثناءمثوله امام هيئة المحكمة في جلسة المحاكمة السابقة انكر التهمة المنسوبة اليه.

و صرح انه نشر تلك الفيديوهات في وقت الحراك، وليس لديه اي انتماء ولم تكن له اي نية للاضرار بالمصلحة الوطنية. وللتذكير وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح. بسيدي امحمد سبق وان التمس ضده تسليط عقوبة عامين حبس ،لتقرر القاضي بعد المداولة النطق بالحكم السالف ذكره.