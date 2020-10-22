18 شهرا حبسا نافذا لطالب جامعي هرب 1400 قرص مهلوس من فرنسا

نطقت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بأحكام تراوحت مابين البراءة َو18 شهرا حبسا نافذا في حق 7 متهمين.

ومن بين المتهمين يوجد 5 طلبة جامعيين، إثنين منهم مغتربين بفرنسا، وطالب واحد منهم بالطور الثانوي.

وتوبع المعنيين، بتهمة استيراد وعرض المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية.

وسلطت العقوبة على المتهمين بعد أن كانت النيابة العامة قد التمست عقوبات السجن النافذ تراوحت ما بين 20 و10 سنوات سجنا نافذا، ومليون دج غرامة مالية نافذة مع المصادرة.

وبالرجوع إلى الملف فإن القضية انطلقت وقائعها على إثر محضر حررته فرقة مكافحة الاتجار بالمخدرات للشرطة القضائية، بأنه بتاريخ 23 أفريل 2019، في حدود الساعة 8 صباحا وضع تحت تصرفهم المدعو “ق. لونيس”.

هذا الأخير كان ضمن المسافرين القادمين إلى مطار هواوي بومدين، بتاريخ 22 أفريل من مطار باريس، على متن الرحلة الجوية التابعة للخطوط الجوية الجزائرية على الساعة السابعة ونصف مساءا بواسطة جواز سفر.

ليتم ايقافه من طرف مصالح الجمارك بتاريخ 5 اوت 2019، بمطار هواري بومدين، على مستوى جهاز سكانير أين ضبط بحوزته كمية من المؤثرات العقلية، من نوع بريغابلين المقدرة اجمالا بـ1400 كبسولة إلى جانب هاتف نقال به شريحة أجنبية.

وبمواصلة التحريات صرح المشتبه فيه “ق. لونيس”، أنه كان بصدد إدخال 24 علبة تحوي على 1400 كبسولة بعد توزيعها في حقائبه بغرض ترويجها في الجزائر العاصمة

مضيفا بأنه اقتنى الكمية من السوق الموازية بـ”بارباس” بفرنسا، من عند شخص يجهله، مقابل سعر 50 أورو للعلبة الواحدة والتي تحوي على 552 كبسولة.

ليتولى بعدها توضيبها بحقيبته الحمراء المعتاد إدخال بها الممنوعات بعد توزيعها باحكام من أجل السفر.

وتابع المتهم، إن الكمية عرضها على المدعو “دحمان” مقيم بضواحي بئر خادم، وهو معروف بترويجه للمؤثرات العقلية، هذا الشخص تعرف عليه بواسطه صديقه “نسيم. م” مقابل مشط واحد به 14 كبسولة بغرض الاستهلاك الشخصي.

مضيفا بأنه تعامل أيضا مع المتهم” م. أمين” طالب جامعي مقيم ببجاية بغرض اعادة ترويج المهلوسات، أما” أ. أمين” فقد سبق وأن عرض عليه كمية بغرض الاستهلاك الشخصي.

كما كشف المتهم عن واقعة أخرى تتعلق بعملية مشابهة قام بها خلال شهر جوان أين تمكن من تهريب 15 علبة من أقراص بريغابلين، تحوي على 56 كبسولة قام بادخالها عبر المطار عن طريق تجاوز جميع أجهزة المراقبة.

وأقر المتهم أنه عرض على دحمان 10 علب بمجموع 560 كبسولة، مقابل مبلغ 22 ألف للعلبة الواحدة سلمها له بمنطقة بئر خادم، ليعيد بدوره ترويجها على 5 أشخاص آخرين مقابل مبلغ 33 ألف دج للعلبة الواحدة.

كما عرض 4 علب أخرى، بمجمل 224 كبسولة على المدعو “م. أمين” مقابل 22 الف للعلبة الواحدة، بعد أن جرت الاتفاقية عبر ايقونة “السناب شات”.