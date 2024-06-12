18 شهرا حبسا نافذا لفتاة نشرت جواب اختبار العلوم الإسلامية لبكالوريا 2024

أعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة عين فكرون الرأي العام. أنه في إطار مكالمة جرائم المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات. فقد تمت بتاريخ 2024/06/10 متابعة المسماة (ص.ر). بموجب إجراءات المثول الفوري عن جنحة نشر وتسريب أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.

وأشار وكيل الجمهورية لدى محكمة عين فكرون، أن هذه الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 253 مكرر 6 و 253 مكرر 7 من قانون العقوبات.

وتمت إدانة المتهمة إثر نشرها الجواب اختبار مادة العلوم الإسلامية لامتحان بكالوريا التعليم الثانوي دورة 2024.

وبعد المحاكمة، صُدر حكم قضى بإدانتها بثمانية عشر (18) شهرا حبسا نافذا و100.000 دج غرامة نافذة.

للعلم أن القانون 20-2016 الصادر بتاريخ 2020/04/28 المعدل و المتمم لقانون العقوبات. نص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في جرائم المساس بنزاهة الامتحانات.