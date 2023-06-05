18 شهرا حبسا نافذا لمغترب بالسويد بسبب غش ضريبي قيمته 180 مليون سنتيم

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاثنين، بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا، في حق مغترب مقيم بدولة السويد. مسير شركة تصدير واستيراد بالعاصمة سابقا. عن تهمة جنحة الغش الضريبي ارتكبها المتهم خلال سنتي 2008و 2009.

وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة.

وحسب مجريات المحاكمة فإن المتهم الموقوف “ش.م.ر”، جرى توقيفه على مستوى مطار هواري بومدين ، تنفيذا لأمر بالقبض الجسدي الصادر ضده من طرف قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، حيث جرى إفراغ أمر بالقبض الجسدي على مستوى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، وسماعه عن التهمة المنسوبة إليه .

وتبين من ملف القضية أن المتهم وصفته مسير شركة تصدير واستيراد، قام خلال سنتي 2088و2009، باستيراد عديد المنتجات من الخارج، ولم يقم بتسديد الديون المترتبة عنه من لدن مديرية الضرائب لسيدي امحمد بالعاصمة.

بحيث أثبتت عملية جرد الفواتير الخاصة بالسلع التي اشتراها الباعة من عند المتهم، أن مبلغ الدين يقدر ب18 مليون دج.

وفي اطار التحقيق، تبين أن المتهم سافر الى الخارج دون أن يقوم بتسديد الدين المترتب عليه.

وفي الجلسة اعترف المتهم بالوقائع المنسوبة اليه، ناكرا علمه السابق بالدين المترتب عليه، خلال سفره الى الخارج.