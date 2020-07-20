18 شهرا حبسا وغرامة مالية للمعتدي على الطاقم الطبي بمستشفى تلمسان

أدانت محكمة تلمسان المتهم في قضية الاعتداء على الطاقم الطبي المناوب في مصلحة كوفيد 19 بمستشفى تلمسان بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم مع الإيداع.

يأتي هذا بعد التحقيق والتحري الذي باشرته فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الرابع، بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان، لتحديد هويو وتوقيف الشخص المشتبه فيه في عملية الاعتداء الذي طال الطاقم الطبي المناوب بمصلحة كوفيد 19، بالمستشفى الجامعي بتلمسان بتاريخ 7 جويلية الماضي.

وأفضى التحقيق الى توقيف الفاعل بتاريخ 15 جويلية، ليتم إنجاز إجراء قضائي ضده، تم بموجبه تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان بتاريخ 19 جويلية، الذي بدوره أحال الملف على قاضي الحكم وفقا لإجراءات المثول الفوري.