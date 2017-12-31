18 شهرا حبس نافذ لشخصين حاولا إبعاد فتاتين قاصرتين بسكيكدة

حكمت محمكة الجنح بسكيكدة بثمانية عشرة شهرا في حق شخصين حاولا إبعاد فتاتين قاصرين وتحريضها على فسق الأخلاق.

المتابعان يبلغان من العمر 19 و21 سنة، فيما قضت نفس المحكمة بمعاقبتهما بسنة اخرى سجن موقوفة النفاذ.

وقائع القضية تعود إلى الأسابيع الماضية بعد ضبط مصالح الشرطة القضائية للضحيتين القاصرتين على متن سيارة.

رفقة المتهمين قادمين من مدينة الحروش.

إحدى الضحيتين،صرحت أن صديقتها هي من طلبت منها مرافقتها لقضاء بعض حاجياته ،قبل أن تقترح عليها السفر إلى مدينة الحروش.

فيما أكدت الثانية بأنها تعرف سطحيا المتهمين،كما نفت بأنهما قد تعرضتا إلى الفعل المخل بالحياء أو أي مكروه.

وكشف المتهمون لرئيسة الجلسة بأن الضحيتين هما من وافق على السفر معهما و ركوب السيارة برضاهما كونهما على علاقة غرامية معهما.

المحكمة وبعد الإستماع الى الشهادات من دفاع المتهمين نطقت بحكم ثمانية عشرة شهرا وسنة غير نافذة للشخصين بالجرم المتابعين فيه.