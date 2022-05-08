18 شهرا سجنا لمغني الراب “تراب كينغ” وإيداعه سجن الحراش

قضت محكمة الجنح بحسين داي بالعاصمة، اليوم الأحد بإدانة مغني الراب المعروف باسم “تراب كينغ” بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا مع أمر بإيداعه الحبس من الجلسة.

ومثل “تراب كينغ” أمام المحكمة بمعية متهم ثانٍ تقاسم معه نفس العقوبة، لضلوعهما في قضية ضرب وجرح عمدي، فيما برأت المحكمة ساحة متهم ثالث.

وقضت محكمة الجنح بحسين داي بإصدار أمر بالقبض الجسدي في حق متهم رابع لم يمثل أمام المحكمة ويتواجد في حالة فرار.

وجاء حكم الادانة على مغني الراب “تراب كينغ” وباقي المتهمين بعدما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دينار.

وحسب ما كشفته مصادر “النهار” بخصوص القضية، فإن عملية توقيف المتهمين محل المتابعة من طرف مصالح الأمن وتقديمهم أمام نيابة المحكمة، جاء في أعقاب شكوى تقدم بها شاب ضحية جرح وضرب.

وكان الشاب الضحية في هذه القضية قد تعرض لاعتداء خطير من طرف مغني الراب “تراب كينغ” ورفقائه يوم السبت الماضي على مستوى محل اقامته بحي القبة.

وقبل الاعتداء، تلقى الضحية تهديدات من طرف المغني بسبب منشورات وفيديوهات عرضها على موقع التواصل الاجتماعي، أثارت حفيظة “تراب كينغ”، غير أن الضحية رفض حذفها.

وبيوم الوقائع تنقل المتهم “تراب كينغ” برفقة 3 أشخاص على متن مركبة إلى الحي الذي يقطنه الضحية، وقاموا بالتهجم عليه حيث أوسعوه ضربا.

وتحصل الشاب الضحية على شهادة طبية تثبت إصابته بعجز قدره الطبيب الشرعي بـ21 يوما.