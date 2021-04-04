18 شهر حبسا نافذا لشرطيين قاما بسب وإهانة وكيل الجمهورية بمجلس قضاء عين الدفلى

اصدرت عشية اليوم محكمة الجنح بسيدي امحمد حكما يقضي بعقوبة 18 شهر حبس نافذ و 100 الف دج غرامة مالية نافذة في حق عوني شرطة.

وتم متابعة الشرطيين بتهمة إساءة إستغلال الوظيفة التي رفعها ضدهما وكيل الجمهورية بمجلس قضاء عين الدفلى بعد أن تعرض هذا الأخير للسب والاهانة من طرفهما .

وقائع القضية حسب مادار في جلسة المحاكمة السابقة تعود الى تاريخ 1جانفي من سنة 2020 بعد ان قيد وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء عين الدفلى (خ.ص) شكوى ضد عوني شرطة بالمرادية.

ويتعلق الامر بكل من(ل.ع)و (ن.إ) بسبب تعرضه للاهانة من طرف هاذين الاخيرين.

و بعد مثول وكيل الجمهورية امام هيئة المحكمة كضحية ،صرح انه كان جالسا بحيه طريق مسجد الشافعي بالمرادية و لاحظ بان احد المواطنين جلب معه كلب و ربطه بعمو د الكهرباء حيث بدا هذا الاخير بالنباح بشدة.

و بعد قدوم الشرطة انذاك طلب منهم الضحية وهو وكيل جمهورية بإبعاد الكلب عن الحي كونه أحدث ضجة كبيرة.

وواصل بقوله ان عوني الشرطة قاما بشتمه و إهانته بالرغم من انه اعلمهما بأنه وكيل الجمهورية فقالوا له بعبارة “معلابالناش بيك “.

وقال انهما أضافا عبارات اخرى مست بسمعته و شرفه و صرح الضحية ايضا انهما قاما بحجزه داخل قفص سيارة الشرطة لمدة 25 دقيقة.

كما قال أنهما قاما بنزع هاتفه و بعد إستجواب المتهمين عوني الشرطة (ن.إ) و (ل.ع)من قبل قاضي الجلسة نفيا التهمة الموجهة لهما.

و صرحا انهما كانا في ذلك الوقت في مهمة رسمية مؤكدين أن الضحية هو من تقدم لهما بشكل إستهزائي.

وقالا أنهما لم يسبا الضحية و لم يهيناه و كون انهما ارتابهما شكوك حوله قاموا بإدخاله بقفص سيارة الشرطة.

و تساءلت القاضي لماذا تعاملتما معه بتلك الطريقة هل يظهر انه مجرم بالرغم من انه اخبركما بانه وكيل الجمهورية و رجل قانون.

حيث اجاب المتهمان بأنهما غريبين عن المنطقة وتم تحويلهما الى العاصمة من اجل مهمة رسمية و ان الضحية هو من قام بسبهما .

و للتذكير وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بسيدي امحمد التمس تسليط عقوبة عامين حبس نافذ و 100 الف دج غرامة مالية نافذة في حقهما ،في حين قررت القاضي النطق بالحكم السالف ذكره .

نجيبة سماي