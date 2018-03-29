18 شهر حبس للمقاول المتسبب في وفاة 3 أطفال ببلدية العناصر في برج بوعريريج

أدانت اليوم الخميس محكمة برج بوعريريج المقاول الذي تسبب وفاة 03 أطفال في حفرة بورشته ببلدية العناصر ب18 شهر حبس نافذ.

كما تم الحكم على المقاول المكلف بالتهيئة بعام حبس غير نافذ بسبب الإهمال، ماأدى إلى وفاة .

حيث بينت التحقيقات التي قامت بها المصالح الامنية أن البركة كانت تستعمل كبئر في إحدى ورشات البناء قبل أن تتسبب في مأساة كبيرة.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 03 مارس حيث توفي 03 أطفال إعمارهم مابين 5 و7 سنوات في بركة ماء بالعناصر ببرج بوعريريج.

ونجا إثنين آخرين بعد ما تم إنقاذهما من طرف الحماية المدنية .

واللذين لقوا مصرعهم غرقا في بركة مياه ضخمة بالقرب من إحدى ورشات البناء حيث كانت البركة تستغل في أشغال البناء

بالقرب من طريق بياتة ببلدية الناصر الواقعة على بعد 07 كيلومتر من مدينة برج بوعريريج في الجهة الجنوبية الشرقية.

وقد لاقت هذه الفاجعة التي ألمت بعائلة الضحايا صدى واسع من طرف السلطات وسكان المنطقى الذين طالبوا بمحاسبة المسؤولين .